Kırmızı beyaz buluşmalar kapsamında Hollanda'da ilk kez düzenlenen işveren ekspat görüşmeleri Amsterdam'ın en güzel konferans salonlarından Corendon Village Hotel'in toplantı salonunda yoğun katılımla yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İşinin uzmanı ve önemli konukların katıldığı toplantı dostluk havasında geçti.

T.C Amsterdam Konsolos muavini Ezgi Sevim'in konuşması ile açıldı.

Geceye ev sahipliğini Eksatlara danışmanlık hizmeti veren net werk hukuk ofis yetkilileri Özkara Avukatlık İsmet Özkara ve 10 kişilik ekibi ile 10 yıldır Hollanda da bordolama hizmeti veren Control Payroll yaptı. Kırmızı Beyaz buluşmasının organizasyon adına Semra Güngör ve Bilal Bal sunuculuğu ve sunumları yaptılar. Mükremin Metin'in ekspatlık ve vergisel konuları en detayına kadar anlatarak konukları bilgilendirdi.

Özkara Avukatlık adına İsmet Özkara Ankara anlaşması ve ekspatlık hukuku boyut temalı sunumu ile etkinliğe renk kattı ve bilinmiyenleri aydınlattı.

Bilal Bal modiratörlüğünü yaptığı soru ve cevap bölümünde uzman konuklar Mükerrem Metin ve İsmet Özkara gelen soruları en ufak detayına kadar cevapladı.

İki yıldır ekspat olarak Hollanda da yaşayan Bülent Güneli'de deneyimlerini paylaştı.

Geceye Hotiad Başkanı Hikmet Gürcuoğlu, Veysel Hut, Faruk Halıcı, Hukukcu Tarik Şaki, birbirinden değerli konuklar ve basın büyük ilgi gösterdi. Yapılan ikramlarla gece gec vakte kadar sürdü. Hollanda 90 bin ekspat çalıştığı ve 250 binde yeni ekspat Hollanda'ya geldiği açıklandı.