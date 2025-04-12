HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Büyük Temsilci Buluşmasına katılmak üzere gittiği Antalya’da sloganlar ve meşaleler eşliğinde büyük bir sevgiyle karşılandı.Şehmus EDİS (ANTALYA İGFA)

Karşılama törenine, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İşyeri Sendika Temsilcileri, Komite Başkanları ve Yardımcıları ile Uzmanları katıldı.

Karşılama töreninde selamlama konuşması yapan Genel Başkanı Arslan, alanı dolduran teşkilat mensuplarımıza, “Bizimle beraber olmak, mücadelemizi daha da yükseltmek, geleceğimiz için umutlarımızı, heyecanımızı ve enerjimizi artırmak, bilgi ve birikimlerimizi geliştirmek, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için bu toplantıya katıldınız. Bizlere onur verdiniz” dedi.

50 yıla yaklaşan sendikal mücadelemizin belki de en zor, en sorunlu dönemini yaşadıklarını belirten Arslan, “Kuruluşumuzdan bugüne, her dönemde sık sık karşılaştığımız zorluklar, ihanetler, haksızlıklar, zulümler, baskılar ve tehditlerle yine karşı karşıyayız. 31 Mart’tan bugüne çok sorunlar yaşadık. Ancak tüm bu zalimliklere, zulme, haksızlıklara, işten çıkarmalara, sürgünlere ve sendikal baskılara rağmen; teşkilatımızın onuruna, haysiyetine, şerefine sahip çıktığınız için, bayrağımızı yere düşürmediğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Bu Sendika, Sıradan Bir Sendika Değildir”

“Her türlü baskıya, zulme ve haksızlığa karşı direnen başta Van’daki, Ağrı’daki, Diyarbakır’daki ve Altındağ’daki kardeşlerimiz olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında mücadele eden tüm kardeşlerimize buradan güçlü bir selam gönderiyoruz” diyen Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in kuruluşunun henüz dördüncü yılında darbeyle karşılaştığını ve Sendikamız Hizmet-İş’in de henüz bir yaşındayken Türkiye’nin en büyük askeri darbesiyle yüzleştiğini hatırlatarak, “Biz bu tür zorluklara alışkınız. Haksızlıklarla, kumpaslarla ve baskılarlar mücadele ederek bugünlere geldik. Teslim olmadık, boyun eğmedik. İnşallah bugün yaşadığımız sorunları da aşacak, geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Çünkü bu sendika, sıradan bir sendika değildir. Yeni kurulmuş, birilerinin arkasına saklanmış, birilerinin desteğiyle bugünlere gelmiş bir yapı değildir. Onurumuzla, haysiyetimizle ve emekçi kardeşlerimizin helal destekleriyle bu noktaya ulaştık. Bu desteğin devam edeceğine, bu mücadeleyi başaracağımıza ve mücadelemizi daha da yükselteceğimize tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Biz Evrensel Bir Hareketiz”

Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlumlar için mücadele ettiğimizi dile getiren Arslan, “Filistin’de, Somali’de, Yemen’de, Suriye’de, Myanmar’da ve Doğu Türkistan’da bizden medet umanların sesiyiz. Biz evrensel bir hareketiz. İnancımız gereği, kim olursa olsun, önce insan, önce emek diyerek yola çıkanlarız. İnsan olmanın gereğini yerine getirmeye çalışanlarız. Buralara biz ulaşacağız, biz sorunları çözeceğiz” şeklinde konuştu.

"Sizlerle Ortak Mücadelemizi Büyütmek İçin Buradayız" Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de yaptığı konuşmasında büyük temsilci buluşmamamızın ikinci dönem birinci grup toplantımızı gerçekleştirdiğimizi belirterek, “Bugün burada 21 şube ve il başkanlıklarımızdan gelen emekçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Sizlerle ortak mücadeleyi büyütmek, emeğin onurunu savunmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek amacıyla bir araya geldik. Sizler sadece temsilci değil, bir direnişin, bir umudun ve bir mücadelenin öncülerisiniz. Bu yolculukta asla yalnız değilsiniz, her bir temsilcimiz yalnızca kendi iş yerinde değil, aynı zamanda büyük bir dayanışmanın da parçasıdır” dedi.

Antalya'daki toplantıya Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adibelli Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, İşyeri Sendika Temsilcileri, Komiteleri Başkanları ve Yardımcıları ile Antalya da düzenlenen eğitim programına tam kadro katıldı. Dört gün sürecek olan toplantıda işçi hakları ve sendikal çalışmalar ele alınacağı belirtildi.