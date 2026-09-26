Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2016-2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini paylaştı. Bakan Kurum, 'İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesi. 2024 Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yılı oldu.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün farklı uluslararası kuruluşların ölçüm verileriyle ilgili analiz raporuna göre, 2016-2025 dönemi, küresel ölçekte en sıcak 10 yıllık dönemi oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) değerlendirmelerine göre 2015-2025 arasındaki 11 yılın tamamı, kayıtlardaki en sıcak 11 yıl olarak kayıtlara geçti. 2023'te belirgin sıcaklık sıçraması kaydedilirken, 2024 yılı, 15,1 °C'lik ortalama sıcaklıkla küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yıl oldu. 2025 ise Copernicus/ECMWF ve NOAA veri setlerinde 3. en sıcak yıl olarak sınıflandırıldı. 2025 yılında küresel okyanus ısı içeriği (Ocean Heat Content - OHC), modern gözlem tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

TÜRKİYE 2024'TE 15,6 °C ORTALAMA SICAKLIK İLE REKOR KIRDI

Türkiye'de de sıcaklık artışı küresel eğilimle uyumlu seyrederek son 10 yılda çok sayıda yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. 2023'te 15,1 °C olan Türkiye ortalama sıcaklığı MGM değerlerine göre 1991-2020 normalinin yaklaşık 1,2 °C üzerinde seyretti ve 2023 Türkiye'nin '3. en sıcak yıl' oldu. 2024 ise 15,6 °C ortalama sıcaklık ile Türkiye'nin 'kayıtlardaki en sıcak yılı' oldu. Ülkemizde, 2016-2025 yıları sıcaklık ortalaması 14,9 °C olarak gerçekleşti.



2025, 1964'TEN BU YANA EN KURAK YIL OLDU

Türkiye'de Kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ile özellikle 2025 yılı öne çıktı. WMO ve Copernicus/ECMWF değerlendirmelerinde 2025, Türkiye'nin 1964'ten bu yana en kurak yılı olarak kaydedildi. 2025'te yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında gerçekleşti, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı yüzde 60'ın üzerine çıktı. MGM analizinde aynı yıl Türkiye'de yüksek sıcaklık koşulları yaşandığına dikkat çekilerek ulusal maksimum sıcaklığın 25 Temmuz'da 50,5 °C ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde raporlandığı hatırlatıldı. Ölçülen bu veriler doğrultusunda Karadeniz Bölgesi hariç Türkiye ve tüm bölgelerde 2016-2025 yılları gerçekleşen ortalama sıcaklık değerleri iyimser ve kötümser senaryo beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

KÜRESEL İKLİM SİSTEMİNDEKİ ISINMANIN HIZI TÜRKİYE'DE DE GÜÇLÜ HİSSEDİLDİ

Raporun sonuç bölümünde '2016-2025 dönemi, küresel iklim sistemindeki ısınmanın hızını ve Türkiye'deki yansımalarını açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye'de de sıcaklık farkları belirginleşmiş ve 2024 yeni ulusal sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçmiştir. Kuraklık açısından ise 2020-2022 dönemi ve özellikle 2025 öne çıkmaktadır. 2025'in 1964 sonrası en kurak yıl olarak değerlendirilmektedir' denildi.