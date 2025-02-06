Hızır 41-Afet Mutfağı, günde 22 bin ekmek üretme kapasitesine sahip. Bu sayı, Kocaeli’de fırınlarda üretilen halk ekmek kapasitesiyle eş değer. Hızır 41’in devreye girmesiyle toplam kapasite böylece günlük 40 bin ekmeğin üzerine çıkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapasite artışıyla halk ekmek büfelerinin de sayısını artıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olma özelliğine sahip “Hızır 41-Afet Mutfağı” birçok özelliği ile öne çıkıyor.

Sadece afet anında değil, normal zamanlarda da aktif olarak faaliyetine devam edecek olan Hızır 41-Afet Mutfağı’nın hizmet alanları arasında; Afet Mutfağı, Gıda Üretim Tesisi ve Mobil Afet Tırları yer alıyor. Hayati önem taşıyan bu hizmetler ile hem acil durumlarda hem de normal zamanlarda vatandaşların temel yiyecek ihtiyaçları güvenli ve hızlı bir şekilde karşılanacak.

MOBİL TIRLAR İLE HER DAİM ÜRETİM İMKANI

Hızır 41-Afet Mutfağı bünyesinde yer alan Mobil Afet Tırları, hareket halinde bile üretim yapabilecek kapasitede tasarlandı. “Önce insan” diyerek çıkılan yolda Mobil Afet Tırları ile her daim vatandaşın yanında olunacak.

3 yemek tırı ve 1 fırın tırı (ekmek üretimi) olarak hizmet veren Mobil Afet Tırları, 15 dakikada kurulabilen sisteme sahip. Mobil tırlar 5 gün dışarıya bağımsız çalışabiliyor. En büyük özellikleri ise seyir halinde bile ekmek ve yemek üretimi yapabiliyor olmaları. Bu yönüyle afet tırları olası afet anlarında her zaman vatandaşın hizmetinde olacak, gıda üretimini kusursuzca sağlayabilecek.

KAPASİTE GÜNLÜK 40 BİN EKMEĞİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Öte yandan günlük; 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişilik 3 çeşit yemek, 3 bin kişilik paket pastörize yemek ve 3 bin kişilik paket kahvaltı kapasitesine sahip olan Hızır 41-Afet Mutfağı, günde 22 bin ekmek üretme kapasitesine de sahip. Bu sayı, Kocaeli’deki fırınlarda üretilen halk ekmek kapasitesiyle eş değer. Hızır 41’in devreye girmesiyle toplam kapasite böylece günlük 40 bin ekmeğin üzerine çıkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapasite artışıyla halk ekmek büfelerinin de sayısı artacak. Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olarak tasarlanan dev tesis, bu özelliği ile halk ekmek üretimine de ciddi katkı sunmuş olacak.