6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde, İstanbul Gaziosmanpaşa Preveze İlkokulu’nda gerçekleşen deprem tatbikatında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal Arama Kurtarma Ekibi (MAKE) kritik bir rol üstlendi.

Tatbikata İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, vali yardımcıları ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Tatbikat öncesinde, 2019 İstanbul depremi sonrası fikir aşamasında olan ve bugün hayata geçirilen acil durum ünitesi tanıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’e ve öğrencilere yapılan bilgilendirmenin ardından, öğrenciler güvenli tahliye sürecine dahil edildi.

Tatbikat sırasında öğrencilerin paniğe kapılmadan okulu tahliye etmeleri büyük takdir topladı. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrenci ve öğretmenlere tebriklerini ileterek, “Bugün 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin yıldönümü. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah devletimize ve milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın.” dedi.

Deprem Tatbikatı Sırasında MAKE, Doğru Sağlık Müdahalesini Vurguladı

Tatbikatta en kritik görevlerden birini üstlenen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), afet anlarında sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. MAKE ekibi, hastane bahçesinde bir afet çadırı kurarak acil durumlarda sağlık müdahalelerinin nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Özellikle yaralı taşıma teknikleri, temel medikal müdahaleler ve kriz anında koordinasyon konularında öğrencilere ve katılımcılara bilgiler verildi.

MAKE ekibinin profesyonel çalışmaları, olası bir afet durumunda sağlık ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha kanıtladı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal Arama Kurtarma Ekibi, afetlere hazırlıklı olmanın sadece tahliye değil, doğru sağlık müdahalesiyle de mümkün olduğunu vurgulayarak önemli bir farkındalık oluşturdu.