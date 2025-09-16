İzmir Bornova'da faaliyet gösteren ve dernek üyeleri ile sektöre değer katmak için çeşitli eğitim programlarıyla etkinlikler düzenleyen HİSÇED, dayanışma ve birlikte üretme ruhuyla büyümeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’da kurulan Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği (HİSÇED), sektördeki çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

HİSÇED Başkanı Gülper Ergün, sektörlere yenilikçi fikirler kazandırmak adına kapsamlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Bugüne kadar birçok proje imza attıklarını belirten Ergün, yeni dönemde vizyonu daha ileriye taşıyacak adımlar atacaklarını kaydederek, "Kültür-sanat etkinliklerimiz, gönüllülük projelerimiz ve girişimcilik desteklerimizle, Bornova’dan başlayarak İzmir’e ve ardından Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir etki oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hem sektöre yön verecek projelerimiz hem de çalışanların sosyal hayatlarına değer katacak etkinliklerimizle farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.