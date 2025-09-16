TÜMKON Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Federasyon Başkanı Tahsin Koç ve TÜMKON Genel Başkanı Sami Atıcı liderliğindeki görüşmede, köyden kente sürdürülebilir kalkınma projeleri ele alındı.ANKARA (İGFA) - TÜMKON Genel Başkanı Sami Atıcı, Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığındaki Zafer Partisi'ni ziyaret etti.

Atıcı, hedeflerinin bilimsel temelli, sürdürülebilir kalkınma modelini köylerden büyükşehirlere kadar hayata geçirmek olduğunu belirterek, "TÜMKON, milletimizin ve devletimizin geleceğine katma değer sağlıyor” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise projeleri takdir ederek, “TÜMKON’un siyaset üstü vizyonu, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda mihenk taşı olacak. Her zaman yanınızdayız” mesajını verdi.