Kocaeli Bilişim Fuarı’nın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, KOTO genç girişimcileri ile buluşarak tecrübelerini paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Sektöre yön verme iddiasıyla yola çıkan ve yüzden fazla katılımla kapılarını açan Kocaeli Bilişim Fuarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kocaelilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ziyaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve beraberindekilerle Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelen Hisarcıklıoğlu burada KOTO genç girişimcileri ile buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki stantları gezerek firmalardan bilgi aldı.

Firma yetkilileri ile hatıra fotoğrafları çektiren Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra fuardan ayrıldı. Diğer yandan Kocaeli Bilişim Fuarı’nda düzenlenen programlar da devam etti. Sektörün önemli isimlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğu programları yüzlerce kişi takip etti.