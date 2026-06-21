İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülü vatandaşlara yönelik ifadeler kullandığı öne sürülen H.Ö. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Şüphelinin yakalanması için gözaltı talimatı verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken içeriklerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir şahsın başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadelerin incelendiği belirtilerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen H.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığı, ayrıca gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.

Başsavcılık, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaların titizlikle değerlendirildiğini vurgulayarak, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Gürlek, toplumun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, kamu düzeninin ve vatandaşların temel haklarının korunması amacıyla nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.