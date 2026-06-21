İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'nin ikinci gününde sınava yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına emniyet, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin yetiştiğini belirterek, sınav sürecinde görev yapan tüm personele teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gününe ilişkin yaptığı paylaşımda, sınava giren öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Bakan Çiftçi, kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ya da zamanla yarışarak sınava yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına güvenlik güçlerinin yetiştiğini ifade ederek, gençlerin emeklerinin boşa gitmemesi için ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı. Sınavın yalnızca birkaç saatlik bir süreçten ibaret olmadığını belirten Bakan Çiftçi, YKS'nin yılların emeği, azmi ve hayallerinin karşılığı olduğunu ifade ederek, bu nedenle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tüm desteğin sağlandığını vurguladı.

Paylaşımında, vatandaşların sorunlarını kendi meselesi gibi gören ve yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan İçişleri Bakanlığı personeline teşekkür eden Bakan Çiftçi, emniyet, jandarma ve ilgili birimlerde görev alan tüm çalışanların özverili çalışmalarını takdir etti. O anlara ilişkin şehirlerdeki bazı çalışmalardan kesit videolar sunan Bakan Çiftçi, mesajının sonunda sınava giren öğrencilere başarı dileklerini ileterek, 'Allah tüm evlatlarımızın emeklerini hayırla neticelendirsin; yollarını, bahtlarını ve istikballerini açık eylesin' ifadelerine yer verdi.