DSİ Hamzadere Barajı projesi kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyükdoğanca Köyü'nde yürütülen yeraltı sulama borusu döşeme çalışmaları sonrası ekili alanların zarar gördüğü iddia edildi. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve üreticiler, zarar tespitinin yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSİ Hamzadere Barajı projesi kapsamında Büyükdoğanca Köyü'nde sürdürülen yeraltı sulama borusu döşeme çalışmaları, bölgede üreticilerin tepkisine neden oldu. Çalışmalar sırasında buğday ve ayçiçeği ekili alanların zarar gördüğünü belirten çiftçiler, oluşan hasarın karşılanmasını ve tarlaların eski haline getirilmesini istedi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yapılan yatırımlara karşı olmadıklarını ancak üreticinin emeğinin korunması gerektiğini vurguladı. Şen, çalışmalar sırasında ekili alanlarda meydana gelen zararların yetkililer tarafından tespit edilerek üreticilere ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Şen açıklamasında, 'Büyükdoğanca Köyü sınırları içerisinde döşenen yeraltı sulama boruları nedeniyle üreticilerimizin ekin ve ayçiçeği ürünleri büyük ölçüde zarar gördü. Yapılan yatırıma karşı değiliz ancak üreticimizin aylarca emek verdiği ürünlerin zarar görmesine sessiz kalamayız. Zararın tespit edilerek mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'15-20 DÖNÜM TARLAM ZARAR GÖRDÜ'

Çalışmalardan etkilenen üreticilerden İsmail Hakkı Yıldırım da yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Yıldırım, yaklaşık 15-20 dönümlük arazisindeki ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, masraflarının ve emeğinin karşılığını alamama endişesi taşıdığını söyledi. Yıldırım, aylardır emek vererek masraf yaptıkları ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, söz konusu zararların bir an önce tespit edilerek karşılanmasını talep etti.

Bölgede yaşayan diğer çiftçiler ise sulama yatırımlarının önemli olduğunu ancak çalışma sonrası alanların eski düzenine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı üreticiler, açılan kanalların yeterince kapatılmadığını ve tarlaların kullanılamaz hale geldiğini öne sürerek, 'Tarlalarımız köstebek yuvasına döndü. Traktörle girmek dahi zorlaştı. Yetkililerden soruna çözüm bulunmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Bölge halkı ve Keşan Ziraat Odası, DSİ yetkililerini ve yüklenici firmayı sorumluluk almaya ve tarlalardaki tahribatı gidermeye davet etti.