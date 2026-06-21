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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyü mevkisinde ana yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından şarampole kaydı.

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