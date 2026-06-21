Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole kaydı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyü mevkisinde ana yol üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından şarampole kaydı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.