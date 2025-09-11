Günümüzde hızla gelişen yapay zeka (YZ) teknolojileri, iş dünyasında köklü değişimlere yol açarken, bireylerin sahip olması gereken temel becerileri de yeniden tanımlıyor. İnsan ve yapay zekanın ortak geleceği “Hibrit meslekler” olacak!İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, yapay zeka okuryazarlığının önemini ve geleceğin "hibrit mesleklerini" değerlendirdi.

Okuryazarlık kavramının gerektirdiği rutinlerin çok değiştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, "Ne kadar güncel bir okuryazarlık becerisine sahipseniz o kadar hızlı düşünebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Günümüzde bunun en güncel örneği yapay zeka (YZ) okuryazarlığıdır. Mevcut akademik becerilerinizi bu uygulamalara aktarmak ve öğrenme sürecini baltalamamak en önemli geçiş kriteridir. Gündelik yaşamımıza gelişen teknolojileri hayatımıza dahil etme şeklimiz kendimizi geliştirme şeklimizi de dönüştürmektedir." dedi.

DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİĞİNDE İŞİNİZDEN OLABİLİRSİNİZ!

Çalışanların sahip olması gereken temel yapay zeka becerileri konusuna değinen Dr. Öğr. Üyesi İldiz, temel becerinin YZ'ye uygun iş yükü ya da iş kolu tanımlamak olduğunu vurguladı. Dr. İldiz, "Mesleğindeki performansı YZ ile geliştirmeyen kişiler mesleklerden beklenen performans çıktılarını (rapor, sonuç vb.) sağlayamayacak ve bu dönüşümün gerisinde kalacaktır. Kısa bir süre bu dönüşümde geriye düşerek idare edebilirsiniz ama dönüşüm gerçekleştiğinde işinizden olabilirsiniz." uyarısında bulundu.

ENTEGRASYON HANGİ MESLEKLERDE EN HIZLI GERÇEKLEŞİYOR?

Yapay zekanın entegrasyonunun en hızlı gerçekleştiği mesleklere de değinen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “En hızlı dönüşüm sistemin kendisi üzerinde gerçekleşiyor. YZ’nin kullanım alanında verdiği çıktıların güvenilirliği ne kadar yüksekse o kadar uygulanabilir ve kabul edilebilir hale geliyor. Özellikle hukuk ve sağlık alanlarında bu etik tartışmalar oldukça yaygındır. Burada önemli olan entegrasyonun amacını belirlemek ve sektöre özgü YZ yaklaşımını benimsemekten geçmektedir. Bu da zamanla ülkelere ve dünya düzenine etki edecek ve kabul görecek alanlar konusunda bir evrensellik oluşturacaktır” diye konuştu.

Doktor, öğretmen, mühendis, gazeteci, hukukçu gibi mesleklerde yapay zekanın işlevinin nasıl değiştiğini detaylandıran Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, “YZ bir doktorun karar verme sürecine (tanı ya da ilaç dozu ayarlama vb.) destek olacak sınırlarda hesaplama yapabilir. Bir öğretmenin her dönem ya da her ay güncellenen dokümanlar üzerinden sunum ve eğitim araçlarını geliştirebilir. Bir mühendis için geliştirdiği yazılımdaki hatalı kod satırını saatlerce aramasına gerek kalmadan tespit edip kendi kendine çözebilir. Bir gazetecinin metnini okuyabilir ve yayım içeriğinin tirajını arttıracak hale getirebilir aynı zamanda haberde kullanılan YZ destekli görsel oluşturma aracı ile haberinin telif masrafı düşük bir üretim ile destekleyebilir. Bir hukukçunun dava dosyasındaki ifadelerinin kanuna ve eski davalarındaki ifade kayıtları ile karşılaştırarak etkili bir ifade olup olmadığını tespit edebilir. Üretken YZ’ye yönelik katkılar tabii ki her meslek grubunda kullanılabilir fakat en önemlisi mesleki sınır ve karar verilebilirliği zedelememektir.” diye konuştu.

İNSAN VE YAPAY ZEKANIN BİRLİKTELİĞİ "HİBRİT MESLEKLER"

Yapay zeka kullanımının verimlilik ve karar alma süreçlerini nasıl etkilediğini de açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı "hibrit mesleklerin" gelecekte nasıl bir yer edineceğine ilişkin ise Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaan İldiz, "Sesli konuşabildiğiniz ve gördüğünüz görüntüyü aynı anda tartışabildiğiniz ya da farklı çeşit oyuncu kumandaları ile uzaktan kontrol ettiğiniz YZ destekli bir robot ile sanal varoluş ile mesleğinizi gerçekleştirebildiğiniz mevcut zamanda; hibrit mesleğin tanımı YZ ile ne kadar adapte olabildiğiniz ve hayatınıza kabul ederken mesleki uzmanlığınız ile nasıl bir sınır çizdiğiniz ile şekillenmektedir. Bu da hem sizin için hem de dünyamız için insani yönlerimizi kaybetmeyeceğimiz ve gelişeceğimiz bir geleceği sağlayabilir." dedi.