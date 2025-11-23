Efes Selçuk, bu yıl beşincisi düzenlenen Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri ile 29-30 Kasım tarihlerinde yeniden felsefe severlere ev sahipliği yapıyor.

İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda antik çağın öncü düşünürlerinden Herakleitos'un anısına düzenlenen etkinlik, bu yıldan itibaren yaşayan en önemli filozoflardan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin isminin eklenmesiyle yeni bir kimlik kazanarak yoluna devam ediyor. Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri'nin bu yılki teması ise 'Demokrasiye ve Cumhuriyete Felsefe ile Bakmak' olarak belirlendi.

Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri, 29 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da Selçuk Efes Kent Belleği'nde yapılacak açılış oturumu ile başlayacak. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, açılış programına video konferans yöntemiyle katılacak. Açılış konuşmalarının ardından ilk gün 'Cumhuriyet ve Demokrasi' ile 'Siyaset ve Adalet Üzerine' başlıklı oturumlarla devam edecek. Etkinliğin ikinci günü olan 30 Kasım Pazar günü ise 10.00 -12.00 saatleri arasında 'Demokrasi ve Sorunları' başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Bu yılın önemli başlıklarından biri de Efes Selçuk Belediyesi tarafından verilen '1. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Onur Ödülü' oldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü sunmak üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul'a giderek Maltepe Üniversitesi'nde Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi bizzat ziyaret etti ve akademisyenlerin huzurunda ödülü takdim etti. Başkan Sengel, Kuçuradi'nin Efes Selçuk'a ve kentin kültürel yaşamına sağladığı entelektüel katkılar için teşekkür ederek, ödülün felsefe alanındaki önemini vurguladı. 2025 yılında ilki verilen bu özel onur ödülünün her yıl farklı bir felsefeciye takdim edileceği açıklandı.

Başkan Sengel, Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri kapsamında Prof. Dr. Kuçuradi ile özel bir söyleşi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu söyleşinin açılış oturumunda katılımcılarla buluşacağını ifade etti. Etkinliğin kapanış oturumunda ise İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, onur konuğu olarak yer alacak.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Felsefenin ışığını Efes Selçuk'ta yeniden yakıyoruz. Demokrasiye, cumhuriyete ve insan olma sorumluluğumuza felsefe ile bakmak için tüm halkımızı ve felsefeye ilgi duyan herkesi 29-30 Kasım'da Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri'ne katılmak için Selçuk Efes Kent Belleği'ne davet ediyorum.' dedi.