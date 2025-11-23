Edirne Keşan'da müzisyenlik, DJ'lik ve müzik eğitmenliğini sürdüren Olcay Kuvancı, altyapısında futbol oynadığı Anafartalarspor'a bu kez yardımcı antrenör olarak döndü. Kuvancı, müzik tutkusuyla spor aşkını bir arada yürütüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da müzisyenlik, DJ'lik ve müzik dersleri vererek geçimini sağlayan Olcay Kuvancı, çocukluk yıllarından beri içinde olan spor tutkusunu profesyonel bir adımla pekiştirdi. Yıllar önce altyapısında futbol oynadığı Anafartalarspor'a yardımcı antrenör olarak geri dönen Kuvancı, hem sahnede hem sahada aktif bir yaşam sürdürüyor.

HEM MÜZİSYEN HEM SPOR EĞİTMENİ

Enez Halk Eğitimi Merkezi'nde sözleşmeli usta öğretici olarak görev yapan kuvancı, Aheste grubunun bas gitaristi olmanın yanı sıra birçok enstrümanı çalıyor ve DJ'lik yapıyor. Müzik onun için hem meslek hem tutku.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Kuvancı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gönüllü Liderlik Kursu'na da davet edildi. Anafartalarspor'da lisanslı futbolcu olan Kuvancı, artık takımın yardımcı antrenörlüğünü üstleniyor.

Kuvancı, futbola dönüş süreci ile ilgili '1990'ların sonunda Anafartalarspor'un altyapısında oynadım. Sonrasında müzik hayatım ağırlık kazandı ama futbolla yollarımız yeniden kesişti. Yardımcı antrenör olarak görevime devam ediyorum. Anafartalarspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım' değerlendirmesinde bulundu.