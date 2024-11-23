4. Herakleitos Felsefe Günleri İzmir Efes Selçuk’ta başladı. Efes Selçuk Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğiyle Herakleitos adına düzenlenen Felsefe Günleri’nin açılış oturumunda konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Düşünmek insana dairse şayet, düşünmeyi sorgulayarak yapmak lazım. Hak, gerçekten verilmesi gerekense ki hak için mücadele etmekse, bu bizim olanın bizde kalmasıyla ilgili mücadeledir” dedi.İZMİR (İGFA) - Felsefe dünyasının duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile ilgili bir anısını paylaşan İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel; “İoanna Hoca, bir hukukçu olduğumu öğrendikten sonra bana, “Başkan sizce dedi hak nedir?” diye sordu. Hemen bir hukukçu olarak ve üniversitenin ilk yılında, ilk derste öğretilen şekliyle cevabımı verdim. “Hukuken korunan menfaat” dedim. “Öyle mi?” dedi. Çünkü ezbere bir yapıyla bana öğretilen buydu. Ya da sınava girdiğimde bu cevabı verdiğimde tam puan alıyordum. “Evet” dedim. “Hukuken korunan menfaat Neden ya da nasıl olduğunu hiç düşündün mü?” dedi. Dedim ki; “Bana böyle öğretildi”. Ve o anda aslında bana anlattığı şey, “Eğer ortada bir menfaat varsa, o zaman bir çıkar da vardır. Oysa hak, kişiye verilmesi gereken bir borçtur diye düşünemez misiniz?” dedi. O anda düşündüğüm şey şuydu; aslında hukuk, adalet ve bu ülkeye dair ya da dünyaya dair olabilecek en doğru kavramları en doğru şekilde anlayabildiğiniz sürece doğru ifade edebilirsiniz. Ama her şeyin başında sorgulamak geliyor. Sorgulamadığınız şey size öğretilen şekliyle kalıyor” dedi.

HAK MÜCADELESİ BİZİM OLANIN BİZDE KALMA MÜCADELESİDİR

Hak mücadelesini “bizim olanın biz de kalması” olarak tanımlayan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Hak için mücadele etmek bizim olanın bizde kalmasıyla ilgili mücadeledir. Efes Selçuk Belediyesi, 1970’lerden beri bütün bütçesini ve bütün varlığını Meryem Ana Evi girişine ve Meryem Ana Evi Otoparkı’na borçludur. Ne yazık ki siyasetin geldiği nokta, bize ait olanın bizden alınması tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu Efes Selçuk Belediyesi’nin kapanması, belediye çalışanlarının hiç birisinin emeğinin karşılığını alamaması ve hiçbir hizmetin de ifa edilememesi anlamını taşır. O yüzden nedir? ve neden? sorusunu sorarak siyasetin de ticaretin de, insani değerlerin de etik değerler üzerine oturması gerektiğini anladığımı ifade ederek, desteklerinizden hiçbir şüphe etmeden varlığınızdan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

İOANNA HOCA, HAK İLE ÇIKAR ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Herakleitos Felsefe Günleri’ne video konferans ile katılan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi; “2400 yıl önce Sokrates’in yaptığı ama üstünde durmadığı saptamalara göre “hak” derken kastedilen, o hak kimin hakkıysa ona muhakkak verilmesi gereken bir şeydir. Bir borç olan ve geri verilmesi gereken bir şey. Çıkar ise kimin çıkarıysa onun hak ettiğinden daha fazlası ama başkalarından eksilen daha fazlasıdır. Çıkar çatışmayı içerir. Ortak çıkarlarda başkalarının çıkarları olduğu için çatışır. Bunun için dünyamızda barış isteyen hepimizin hak ve çıkar arasındaki farkı görmesi ve bunun etik gerekleri üzerine düşünmesi dileğiyle sizlere verimli çalışmalar dilerim” dedi.

Prof. Dr. Harun Tepe ve Arkeolog Doktor Mustafa Büyükkolancı da Herakleitos Felsefe Günleri’nin açılış oturumunda felsefe severlerle bir araya geldi.

4. Herakleitos Felsefe Günleri 23- 24 Kasım tarihlerinde devam edecek.