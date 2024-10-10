Türkiye’nin dört bir yanında işini büyütmek ve dijitalleştirmek isteyenlere anahtar teslim e-ticaret çözümleri sunan Hepsiburada, "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları"nın ikincisini Ankara’da gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - KOBİ’ler başta olmak üzere e-ticaret ile işini büyütmek isteyenlere sunduğu yenilikçi uygulamaları, avantaj ve fırsatları "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile duyuran Hepsiburada, bu kez Ankara’daki KOBİ’lerle bir araya geldi.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşen “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları”na, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yaptı.

Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ’lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve yenilikçi çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktardı. İzmir’de ve Ankara’da binlerce iş ortağını buluşturan program, 21 Ekim tarihinde İstanbul'da da panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

Türkiye’nin üç büyük ilinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Türkiye’de e-ticaret sektörü güçlü ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2023 ve 2024 yılında sektörün yakaladığı hızlı büyümenin 2025 yılında da devam etmesini öngörüyoruz. E-ticaretin büyümesi için bizim gibi kabiliyetleri olan şirketlerin, hizmetlerini perakende sektörü ile paylaşmaları çok önemli. Bu sebeple odağımızı, 2024 yılında iş ortaklarımızın e-ticaret başarısına yönelttik ve Hepsiburada İş Ortağım evrenini yarattık. Burada satıcılarımızın ihtiyaç duyduğu operasyonel, dijital, finansal, sosyal ve ticari avantajlar yer alıyor. Bu evreni kapsamlı bir şekilde tanıtma ve Hepsiburada ekosistemindeki girişimci sayısını artırma yolculuğumuzda ikinci durağımız, İç Anadolu bölgemizin en çok satış hacmine sahip, e-ticarette lider şehri Ankara oldu. KOBİ’lere özel uygulamalarımızı ve bu uygulamalardan faydalanma olanaklarını sunacağımız bir sonraki durağımız İstanbul olacak.” dedi.