TÜİK verilerine göre, Haziran 2025’te Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24,45, aylık yüzde 2,46 artarken, imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,79, aylık yüzde 1,84 artış kaydedildi. Su temininde yüzde 61,04 artış gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı.

Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

SEKTÖREL VE ANA GRUP DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler şöyle oldu: Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66, imalatta yüzde 23,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 ve su temininde yüzde 61,04 artış.

Ana sanayi gruplarında ise ara mallarında yüzde 21,77, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45, enerjide yüzde 24,15 ve sermaye mallarında yüzde 27,40 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,71, imalatta yüzde 1,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,94 ve su temininde yüzde 6,50 artış oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ise ara mallarında yüzde 1,77, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,12, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,12, enerjide yüzde 8,42 ve sermaye mallarında yüzde 2,26 artış şeklinde gerçekleşti.