Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılında düzenlediği 29 operasyonda kaçakçılığa konu edilen 58 bin 519 canlı hayvanı ele geçirdi. Kurtarılan hayvanlar arasında vaşak, serval kedisi, alpaka, macaw papağanı ve tıbbi sülük gibi birçok tür yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında toplam 58 bin 519 canlı hayvanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde düzenlenen 29 operasyonda havalimanları ile kara sınır kapılarında çok sayıda farklı türde canlı hayvan kaçakçılığının önüne geçildi. En fazla yakalama İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilirken, burada 46 bin 420 tıbbi sülük, 4 bin sülük, 624 havyar ile çeşitli canlı kuşlar ele geçirildi.

Kara sınır kapılarında yürütülen operasyonlarda ise 6 bin 300 canlı tavuk, 350 koyun ve keçi, 450 canlı arı, çok sayıda güvercin, keklik, horoz, tavus kuşu ve saka kuşunun yanı sıra 2 vaşak, 2 serval kedisi, 3 alpaka, 3 macaw papağanı ve 6 Pomeranian cinsi köpek kaçakçılık girişiminden kurtarıldı.

Bakanlık, gümrük sahalarında ele geçirilen canlı hayvanların veteriner kontrollerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildiğini bildirdi. Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan türlerin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede yalnızca milli ekonomiyi değil, doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği korumayı da temel görevlerinden biri olarak sürdürdüğü vurgulandı.