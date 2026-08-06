Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, kuzey ve güney kesimlerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yırdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.