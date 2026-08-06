Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ay Grubu' olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda silah, el bombası ve çelik yelek ele geçirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Ay Grubu' olarak anılan silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin 20 Temmuz 2026'da Esenler'de bir kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'deki bir restorana kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine silahlı saldırı gerçekleştirerek mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.