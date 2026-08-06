Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda, terör örgütünün silah bırakma süreci ile bölgesel ve küresel güvenlik gelişmeleri ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Son toplantısını 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniden bir araya gelecek.

Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantının ana gündem maddelerinden biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum olacak. Güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları doğrultusunda sahadaki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin beklendiği toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik başlıklarının da görüşülmesi bekleniyor.

MGK'da ayrıca Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki güvenlik durumu, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.