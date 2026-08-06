Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar istatistiklerini açıkladı. Ar-Ge faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında 253 milyar 544 milyon lira harcanmasına karşılık, 2026 için bu bütçeye 308 milyar 568 milyon TL ödenek tahsis edildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında 2026 yılı merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 308 milyar 568 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Verilere göre, 2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama ise 253 milyar 544 milyon lira olarak kaydedildi. Bu tutar, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,58'ini oluştururken, 63 trilyon 20 milyar 906 milyon liralık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı ise yüzde 0,40 oldu.

EN BÜYÜK PAY ÜNİVERSİTELERE

Sosyo-ekonomik hedeflere göre yapılan sınıflandırmada, 2026 yılında Ar-Ge ödeneklerinin en büyük bölümü yüzde 69,5 ile üniversitelerde genel bilgi gelişimini destekleyen çalışmalara ayrıldı.

Bu alanı yüzde 8,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5,5 ile diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimi, yüzde 4,7 ile tarım ve yüzde 4 ile savunma izledi.

2025 yılı gerçekleşmelerinde ise Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,9'u üniversitelerde genel bilgi gelişimine yönlendirilirken, endüstriyel üretim ve teknoloji yüzde 11,5 ile ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 5 ile diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimi, yüzde 4,4 ile tarım ve yüzde 4,4 ile eğitim takip etti.

ULUSLARARASI AR-GE PROGRAMLARINA 1,95 MİLYAR LİRA

TÜİK verilerine göre, 2026 yılında uluslararası Ar-Ge programları için merkezi yönetim bütçesinden 1 milyar 950 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bu kapsamda en yüksek pay 1 milyar lira ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programlarına ayrılırken, uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara yönelik fonlar için 489 milyon lira, ikili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programları için ise 460 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Öte yandan, 2025 yılında uluslararası Ar-Ge programlarına ayrılan bütçe 1 milyar 820 milyon lira oldu. Bunun 987 milyon lirası Avrupa çapındaki Ar-Ge programlarına, 435 milyon lirası ikili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programlarına, 402 milyon lirası ise uluslararası Ar-Ge kuruluşlarına aktarılan kamu fonlarına ayrıldı.