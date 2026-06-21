Toyota tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen 'Hayalimdeki Araba Resim Yarışması' sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya gönderilen 1.160 eser, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken, dört farklı kategoride dereceye giren çocuklar belirlendi.

SAKARYA (İGFA) - Çocukların hayal güçlerini özgürce ortaya koymalarını teşvik eden 'Hayalimdeki Araba' resim yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden yaratıcı ve ilham verici eserlere sahne oldu.

Yarışmaya katılan çocuklar, geleceğin otomobillerine ilişkin hayallerini, çevreye duyarlı ulaşım çözümlerini ve kendi dünyalarındaki mobilite anlayışını resimlerine yansıttılar. Toyota, yarışma aracılığıyla çocukların yaratıcılıklarını desteklerken, onların gözünden geleceğin mobilitesine dair farklı bakış açılarını keşfetmeye devam ediyor.

Değerlendirmelerin sonucunda 7 Yaş ve Altı Kategorisi'nde Asya Kahraman, 'Şehri Gezdiren Arabam' konulu resmi ile; 8-11 Yaş Kategorisi'nde Melis Ada Uyanık, 'Arabamın Fikir Kalemleri' isimli eseri ile; 12-15 Yaş Kategorisi'nde Emre Akdağ, 'Süper Denizaltı 4000' konulu resmi ile birinciliğe layık görüldü. Bununla birlikte Özel Eğitimliler Kategorisi'nde birincilik ödülü Yiğit Barış Üzüm'ün 'Kamp Arabası' isimli eserine verildi.

7 Yaş Altı Kategorisi'nde Umay Ülkü Geçkalan 'Baloncuk Ekspresi' ismindeki resmiyle ikinci olurken, üçüncülüğü Barlas Ege Işık, 'Yeşil Dünyanın Kahramanı' konulu resmiyle aldı.

8-11 Yaş Kategorisi'nde ikinci 'Spider Box' resmi ile Yiğit Karahan ve üçüncü 'Gelecekten Gelen Araba' resmi ile Uras İlya seçildi. Yarışmanın 12-15 Yaş Kategorisi'nde Umut Korkmaz 'Dünya İle Yolculuğum' ile ikinci ve Gökçe Mira Acar 'Aksolotumun Rüyası' resmi ile üçüncü seçildi. Özel Eğitimliler Kategorisi'nde ise 'Çevre Dostum Arabam' resmi ile Ramazan Esat Bardakçı ikinciliği ve 'Geleceğin Çevreci Arabası' isimli resmi ile Ahmet Emir Özgaya üçüncülüğü elde etti.

'Hayalimdeki Araba Resim Yarışması' değerlendirmelerinin sonucunda her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahibi çocuklar, mobilitelerini artıracak şekilde seçilen birbirinden değerli ödüller kazandılar.