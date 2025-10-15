Edirne'de Keşan ilçesinin ressamı Hayrettin Alnıaçık hakkında hazırlanan ve Ergün Can'a ithaf edilen 'HAYAL' belgeselinin çekimleri ve montaj aşaması tamamlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Aydın Yıldırım, 'Hayal' belgeselinin gösterime hazır hale geldiğini açıkladı.

Keşan'ın iki değerli insanına bir minnet borcu olarak hazırlana bu belgeseli en kısa süre içerisinde Keşan halkı ile buluşturmak istediklerini belirten Yıldırım, 'Şimdilik hedefimiz Kasım ayının 2. Haftası. Bu bağlamda belgeselimizin galasını organize etmek için Keşan Kent Konseyi'nden ve ZERLANİS - Keşan Görsel Sanatlar ve Kültürel Araştırmalar Derneği'nden yardım istedik. Galayı hep beraber organize edeceğiz. Gösterimi Selim Sesler Konferans Salonu'nda gerçekleştirmek istediğimiz için Keşan Belediyemizle de irtibata geçtik. Olumlu geri dönüşlerini bekliyoruz' diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de Keşan'ın kültürel değerlerini ortaya çıkaracak projeler üretmeye, sanatsal ve kalıcı eserler ortaya koymaya çalışacaklarını belirten Yıldırım, 'Ancak şimdiki ilk işimiz 'HAYAL' belgeselini en geniş kesimlere ulaştırmak. Keşan'a gönül vermiş tüm dostlarımızı gala gecesi bizi yalnız bırakmamaya davet ediyorum' dedi.