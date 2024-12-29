2023 yılında meydana gelen deprem sonrası Kocaeli Büyükşehir’in desteği ile Hatay'da yaptırılan okulun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde Hatay’da yapımına başlanan 12 derslikli okulun kaba inşaatında sona gelindi.

KABA İNŞAATTA SONA GELİNDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 2023 yılında meydana gelen deprem sonrası Hatay'daki eğitim ortamını iyileştirmek amacıyla yaptırılan 12 derslik okulun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Hatay Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Temmuz 2024’te imzalanan protokol çerçevesinde inşaatına 11 Ekim’de başlanılan ve maliyeti 77 milyon 892 bin TL olan okuldaki çalışmalarda sona gelindi. Tüm maliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesince üstlenilen ve Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde, Hatay’ın Kumluca ilçesinde yapımına başlanan okulun çatı kapama çalışmaları ve iç sıva işleri devam ediyor.

MODERN VE GÜVENİLİR OKUL

Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan bağışlar da bu güzel projenin finansmanında kullanılacak. Hatay'da inşa edilecek okul, depremden etkilenen çocuklar için eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına önemli bir role sahip olacak. Büyükşehir Belediyesi, bu ve benzeri desteklerle, depremde büyük hasar alan bölgenin yeniden yapılanma sürecinde eğitimdeki boşlukların hızla doldurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir’in desteğiyle inşa edilen okul, Hatay’daki çocuklara eğitimlerine devam edebilecekleri modern ve güvenli bir ortam sunacak.

BÜYÜKAKIN TAM DESTEK VERMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Hatay’a okul projesi için yardım gecesi düzenleyen platform üyelerine, toplanan bağışların üstünü kendisinin tamamlayacağını ifade ederek, okulun tüm maliyetlerini karşılayacağının sözünü vermişti. En son düzenlenen yardım gecesinde toplanan 3 milyon 650 bin TL ile birlikte hak ediş tutarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi. Başkan Büyükakın, söz verdiği gibi, yardım gecesinde toplanan bağışların haricinde hak edişten kalan 10 milyon 625 bin TL tutarın ödemesini Bakanlığa yaptı. Toplam proje maliyetinin kalan kısmı yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılanmaya devam edilecek.

12 DERSLİK VE ÇOK AMAÇLI SALON

Toplamda 2.390 metrekare inşaat alanına sahip olan Hatay’ın Kumlu İlçesindeki okul projesi, zemin ve birinci kat olmak üzere 2 kat olarak yapılıyor. Okul, 48 metrekarelik 12 derslik, anaokulu, fen ve müzik dersliği, görsel sanatlar atölyesi, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare, okul aile birliği ve zümre öğretmenler odası ile 90 kişilik çok amaçlı salondan oluşuyor.

ÇEVRE DÜZENLENMESİ YAPILACAK

Okul bahçesinde güvenlik binası, tören alanı, 10 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi yapılması planlanan projede elektrik tesisatı imalatları ve mekanik tesisat imalatları gerçekleştirilecek olup, proje kapsamında çevre aydınlatması da yapılacak.

HATAY’A KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ SÜRÜYOR

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Maraş Depremleri sonrası Hatay başta olmak üzere etkilenen şehirlere destek veren Kocaeli Büyükşehir, bölgede yaraların sarılması ve yeniden ayağa kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası Defne ilçesinde kısa sürede hastane kuran Büyükşehir, aynı zamanda çadır ve konteyner kentler oluşturdu.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Öte yandan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Hatay için kolları sıvayarak 2 yardım gecesi düzenlemişti. Hataylılara destek için bir araya gelen platform üyeleri, ilk kampanya kapsamında depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için 4,5 milyon TL’lik fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini açmıştı.