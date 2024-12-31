Bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay'da 1,5 milyonluk nüfus için sadece bir mamografi cihazı ve yalnızca bir onkolog var" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Hatay’da bulunan mamografi cihazı ve görev yapan onkolog sayılarıyla ilgili iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay'da 1.5 milyonluk nüfus için sadece bir mamografi cihazı ve yalnızca bir onkolog var" iddiası doğru olmadığını belirtti.

"Hatay ilinde halihazırda 3 onkoloji uzmanı görev yapmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son kurada Hatay'a 2 onkoloji uzmanı kadrosu daha tahsis etmiştir" denilen açıklamada, "Hatay’daki kamu hastanelerinde 7, KETEM’de 1 mamografi cihazı bulunmaktadır. Ek olarak Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü de Hatay'a 1 adet mamografi cihazı göndermeyi planlamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.