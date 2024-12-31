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Değerli kağıt bedellerinin yeni rakamları belli oldu

Değerli kağıt bedellerinin yeni rakamları belli oldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda: