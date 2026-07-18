Aksa Çukurova Doğalgaz, 6 Şubat depremleri sonrası yeniden yapılanma sürecinin hızla devam ettiği Hatay'da izinsiz kazı çalışmalarından kaynaklanan hat hasarlarına dikkat çekmek amacıyla ilgili kurumların katılımıyla iki gün süren bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenledi.

HATAY (İGFA) - 6 Şubat depremleri sonrasında yüzlerce şantiyenin eş zamanlı faaliyet gösterdiği Hatay'da doğal gaz dağıtım şirketine bilgi verilmeden yürütülen kazı çalışmaları esnasında şebekeye hasar veriliyor. Doğal gaz hatlarında oluşan bu hasarlar, yalnızca gaz kesintilerine yol açmakla kalmıyor, kontrolsüz gaz çıkışları, yangın ve patlama riski nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atıyor.

Aksa Çukurova Doğalgaz, bu tabloya dikkat çekmek ve hat hasarlarının önlenmesi amacıyla Hatay'daki ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle iki günlük bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kurumların hassasiyeti olumsuz durumların önüne geçecek

Bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen hat hasarlarının geçen yılın ilk altı ayına kıyasla yüzde 88 arttığının bilgisini paylaşan Aksa Çukurova Doğalgaz, 1002 hat hasarının yaşandığını, bu hasarlardan etkilenen 27 bin 850 abonenin ortalama 55 dakika boyunca gazsız kaldığını belirtti. Kamu güvenliği, can ve mal emniyeti açısından kritik öneme sahip doğal gaz hatlarına yönelik izinsiz kazı, hafriyat, zemin kesimi veya iş makinesi müdahalelerinin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabildiğine dikkate çeken Aksa Çukurova Doğalgaz, tüm altyapı çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Kurumların bu konuda göstereceği hassasiyetin, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını açıkladı. Aksa Çukurova Doğalgaz ayrıca, yangın ve patlama gibi durumlar için kullanılan acil durum vanalarına herhangi bir zarar verilmemesi ve çalışmalar sürecinde vanaların üzerlerinin kapatılmaması uyarısında bulundu.