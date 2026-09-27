Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasına karşı sirenli uyarı sistemini devreye aldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da yürüyen merdivenlerde yaşanan gereksiz durdurmalara karşı yeni bir önlem alındı. Son dönemde yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarına yapılan gereksiz müdahalelerin önüne geçmek amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sirenli uyarı sistemini devreye aldı.

Yürüyen merdivenlerde bulunan acil durdurma butonuna basılmasıyla devreye giren sistem, sesli olarak kullanıcıları uyarıyor. Uygulamayla butonların yalnızca gerçek acil durumlarda kullanılması ve yürüyen merdivenlerin gereksiz yere servis dışı kalmasının önlenmesi hedefleniyor.

EN ÇOK SORUN YAŞANAN NOKTALARDA DEVREDE

Sirenli uyarı sistemi, ilk etapta acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımı konusunda en fazla sorun yaşanan noktalardaki yürüyen merdivenlere entegre edildi.

Sincan Gimsa Alt Geçidi, Armada AVM, Kentpark AVM, Hacı Bayram ve Kızılay Metrosu'ndaki bazı alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenlerde sistem devreye alındı. En fazla gereksiz durdurmanın yaşandığı bu noktaların ardından sistemin diğer yürüyen merdivenlere de yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.