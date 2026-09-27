Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla Marmaris İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirdiği Asparan Kamp ve Spor Tesisleri'ni hizmete açtı.

Yıllardır atıl bir alan olarak kalan Asparan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin çalışmalarıyla alan yeni görünümüne kavuştu.

10 dönümlük alan üzerine kurulan ve 150 kişi kapasiteli olarak tasarlanan tesiste; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, mini golf alanı, kamp sahası, açık hava etkinlik alanları, konferans salonu, kütüphane ve oyun-inovasyon alanı bulunuyor.

Gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmesine olanak sağlayacak tesis, eğitimlerden sportif faaliyetlere, kamplardan kültürel etkinliklere kadar farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE'NİN FARKLI KENTLERİNDEN GENÇLER ASPARAN'DA BULUŞTU

Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, açılışıyla birlikte 4. Türkiye Belediyeler Birliği Uhdesinde Yerel Gençlik Yapıları Buluşması'na da ev sahipliği yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği uhdesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Gençlik Meclisi iş birliğiyle 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 genç katıldı.