Konya'da Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kılınçarslan Mahallesi Denizli Sokak ve Demirayak Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, yürüttüğü asfalt çalışmaları ile ilçenin altyapısını güçlendirirken mahallelerin yol konforunu da arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kılınçarslan Mahallesi Denizli Sokak ve Demirayak Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 12 bin 580 metrekare alanda toplam 2400 ton asfalt serimi yapıldı.

Sezon başlangıcından bu yana altyapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Fiziki belediyecilik çalışmalarımızla Selçuklumuzu güzelleştirmeye ve vatandaşlarımızın konforunu arttırmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz asfalt çalışmalarını da hız kesmeden, istikrarlı bir şekilde yürütüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte merkez ve dış mahallelerimizde ihtiyaç olan her noktada hızlı bir şekilde çalışmalarımızı koordine ediyoruz. İlçemize değer katan bu çalışmalar hemşehrilerimizin güvenli ulaşımını ve memnuniyetini sağlarken yolların ulaşım konforunu da arttırmaya devam ediyor. Altyapı ve asfalt çalışmalarımızda görev alan tüm personelimize yoğun gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.