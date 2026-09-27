Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde başlattığı 3 bin 500 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasıyla altyapıyı modern ve dayanıklı hale getiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Perşembe ilçesinde 3 bin 500 metrelik yağmur suyu hattı çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, zaman içerisinde eskiyen ve ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalan altyapı hatları modern ve daha dayanıklı hale getiriliyor.

7 CADDE VE SOKAKTA ALTYAPI YENİLENİYOR

Çalışmalarla birlikte 23 Nisan Caddesi, Eğitim Caddesi, Kültür Caddesi, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Bakırcılar Sokak ve Zafer Caddesi başta olmak üzere bölgedeki yağmur suyu altyapısı sil baştan yenileniyor.

Öte yandan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.