SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini halk sağlığı stajı kapsamında tesislerinde ağırladı. Öğrenciler, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Karaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek içme suyu ve atık suyun nasıl arıtıldığını yerinde inceledi. Uzmanlardan bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahadaki uygulamalarla birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu güvenliğinin sağlanması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını üniversite öğrencileriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Halk sağlığı stajı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, tesislerde yürütülen çalışmaları uzmanlardan dinleyerek süreçleri detaylıca incelediler.

HIZIRİLYAS'TA İÇME SUYUNUN ARITILMASINI GÖRDÜLER

Tesis gezisi sırasında hekim adayları, doğal kaynaklardan alınan suyun doğrudan kullanıma sunulmadığını, belirli arıtma ve kontrol aşamalarından geçirilerek güvenli hale getirildiğini gözlemledi. Suyun şebekeye verilmeden önceki hazırlık aşamaları, kullanılan sistemler üzerinden uygulamalı olarak aktarıldı.

Gezinin ikinci adresi Karaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi oldu. Öğrenciler evsel atık suların tesise girişinden sonra farklı arıtma aşamalarından geçirilme süreçlerini incelediler. Arıtılmış suyun çevreye kontrollü şekilde bırakılmasına kadar devam eden uygulamalar anlatılırken, atık su yönetiminin su kaynaklarının korunmasındaki rolü de örnekler üzerinden ele alındı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Hira Çayırlı, 'Halk sağlığı stajımız kapsamında derslerde ele aldığımız konuları sahada görme fırsatı bulduk. İçme suyunun çeşmelerimize ulaşmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini ve atık suyun nasıl arıtıldığını görmek bizim için oldukça öğretici oldu' ifadelerini kullandı.

Bir diğer hekim adayı Asel Karanfıl ise, 'Burada gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Öncelikle tüm ekibi tebrik ediyorum. Tesisleri gezip yapılan çalışmaları yerinde görmek bizim için çok faydalı oldu. Derste öğrendiğimiz teorik bilgilerin sahada nasıl uygulandığını görme fırsatı bulduk. Bizleri ağırlayan ve tesislerini ziyaret etme imkânı sunan SASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.