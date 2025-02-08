Hatay Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk Müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur’u Dörtyol’da düzenlenen konserle andı.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk Müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur’u Dörtyol’da düzenlenen konserle andı.

HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, “Hatay Sanat İle Ayağa Kalkıyor” sloganıyla birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Şubat ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Dörtyol’da gece boyunca Ferdi Tayfur şarkılarının söylendiği bir konser düzenlendi.

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen konserde, ülkemizi yurt dışı ve yurt içinde Klasik Türk Müziği ile Türk Halk Müziği dalında başarıyla temsil eden Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden güzel Ferdi Tayfur şarkıları ile sahne alan sanatçılar, duygu ve eğlence dolu bir performans sonunda vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda sanatçılara HBB yetkilileri tarafından çiçek takdim edildi.