İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde düzenlediği 'Aile Okulu' seminerlerinin ikinci haftasında Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı'nın konuşmacı olarak katıldığı 'Huzurlu ve Mutlu Aile' semineri gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Aile Okulu' seminerleri devam ediyor. Bu yıl 'Aile Yılı Özel' konseptiyle gerçekleştirilen programların ilki geçtiğimiz hafta Psiko-Hekim Abdülaziz Yılmaz'ın 'Kayıp Nesil; Annesiz Çocuklar, Babasız Evler' semineriyle yapılmıştı. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 7 hafta boyunca her Cuma 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılmaya devam ediyor.

Aile Okulu seminerlerinin ikinci haftasında ise Cuma akşamı Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı 'Huzurlu ve Mutlu Aile' konulu seminerle İnegöllülerle buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu ve vatandaşların katıldığı seminerde, Balcı mutlu ve huzurlu aile olabilmenin şifrelerini katılımcılarla paylaştı. Erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı tavsiyelerde bulunan Hasan Basri Balcı, ailenin temelinde karşılıklı sorumlulukların yerine getirilmesi, sevgi ve saygının sürdürülebilirliği gibi konuların önemine dikkat çekti.

AİLE OKULUNUN KALAN PROGRAMLARI

Aile Okulu programının devam eden haftalarda yapılacak seminerleri ise şöyle: 31 Ekim'de Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi 'Tesettür ve Mahremiyet' semineri, 07 Kasım'da Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan 'Aileyi Koruyan Formüller' semineri, 14 Kasım'da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen 'Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar' semineri, 21 Kasım'da Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar 'Hz. Peygamberin (sav) Önderliğinde Güçlü Aile' semineri, 28 Kasım'da Araştırmacı-Eğitmen-Yazar Ali Erkan Kavaklı 'Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi'.