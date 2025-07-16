Mardin'de çevre dostu Harita Mühendisi Halil Gök, 20 yıldır yaka cebinde taşıdığı çiçeklerle pozitif enerji yayıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Gök, “Bir çiçek, tebessüm ve sohbet başlatıyor” diyor.MARDİN (İGFA) - 60 yaşındaki harita mühendisi Halil Gök, 20 yıldır sürdürdüğü alışkanlığıyla çevresine doğanın güzelliklerini taşıyor.

Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Gök, 2005’te yaka cebinde unuttuğu bir nergis çiçeğinin çevresinde yarattığı olumlu tepkilerden ilham alarak, her gün farklı bir canlı çiçekle cebini süslüyor.

HER GÜNE AYRI ÇİÇEK

Gök, her sabah takım elbisesine uygun renklerde kırmızı, beyaz ya da sarı güller seçerek gününe renk kattığını ifade ederek, “Bir çiçek, bazen bir tebessüm, bazen bir sohbet başlatıyor. Doğayı taşımak, hem bana hem çevreme iyi geliyor” dedi. Gök, bu alışkanlığın sadece kendisini değil, çevresindekileri de mutlu ettiğini belirterek, Ankara, Mersin, İstanbul, Denizli ve Kayseri’deki çiçekçilerden temin ettiği çiçekleri, balon içinde suyla taşıyarak taze tutuyor.

GERGİN TOPLANTILAR GÜLLÜK GÜLİSTANLIK

Gök’ün çiçekleri, en gergin toplantıları bile neşelendiriyor.

Yurtdışı seyahatlerinde uçakta hosteslerin, yolcuların, toplantılarda herkesin çiçeğine dikkat ettiğini belirten Gök, "Ortam anında yumuşuyor, muhabbet çiçekle başlıyor” dedi.

Çiçekleri sayesinde “Yakası Güllü Bey” ya da “Güllü Bey” olarak anılan Halil Gök, bu alışkanlıkla farklı bir imaj oluşturduğunu kaydetti.

Yerel yönetimlerde de görev almış olan Gök, çiçek taşıma geleneğini çevresel farkındalığı artırmak için bir araç olarak gördüğünü belirterek, “Topluma pozitif enerji yayıyoruz, onların enerjisi de bana yansıyor. Doğayla bağı güçlendiriyor" dedi.