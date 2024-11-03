Son dönemlerde gündemden düşmeyen kadın cinayetleri, kayıp çocuklar ve hayvan katliamına karşı bulduğu her fırsatta adalet isteyen Hande Yener, Denizli’de herkesi çok etkileyen bir konuşma yaparak 'pozitif' çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Birbiri ardına Jolly Joker Denizli ve Uşak sahnesinde konser veren Hande Yener deyim yerindeyse akılları baştan aldı.

Hayranlarının günler öncesinden biletlerini tükettiği konserler, baştan sona her saniyesi ile Hande Yener sevenleri dansa ve neşeye doyurdu.

Bu büyülü geceyi kaçırmak istemeyen yakın illerdeki müzikseverlerin de katıldığı Denizli konserinde mekan kapısında uzun kuyruklar oluştu. Coşkulu hayranların sabırsızlıkla ve alkışlar eşliğinde beklediği Hande Yener sahnede gözlükleri upuzun ördüğü saçları ve makyajı ile yine çok marjinaldi.

Her konserinde olduğu gibi enerjisi ile göz kamaştıran Yener sahne şovuyla da tam not aldı.

Tüm hit şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan avaz avaz seslendiren pop müziğin kraliçesi sıkı konser maratonunun en unutulmazlarını Denizli ve Uşak’ta yaşadı.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN ADALET İSTEDİ!

Son dönemlerde gündemden düşmeyen kadın cinayetleri, kayıp çocuklar ve hayvan katliamına karşı bulduğu her fırsatta adalet isteyen Hande Yener, Denizli’de herkesi çok etkileyen bir konuşma yaptı.

Yener, “Herkes bana konuştuğum için teşekkür ediyor, ‘Konuş Hande’ diyorlar. Zevkle devam edeceğim. İnşallah çocuk katilleri müebbet yatarlar! 7 Kasım’daki Narin Güran’ın mahkemesini takip edeceğim. Şirin kayboldu, Rojin’in katili hala bulunamadı, hayvanlara her gün işkence ediliyor. Nasıl delirmeyeyim?” sözleriyle duygularını paylaştı.