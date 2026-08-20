Edirne'de Keşan Sanayi Sitesi, üyelerinden esnaf Arif Sönmez'in öncülüğünde anlamlı bir hayır hizmetine kavuştu. Siteye kazandırılan kartlı hayır çeşmesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen açılış törenine Başkan Hakan Gürel ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Gerçekleştirilen anlamlı projeyle hem sanayi esnafının su ihtiyacına pratik bir çözüm sunuluyor hem de örnek bir dayanışma sergilendi.

Hayır çeşmesinden akan her damla suyun geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine destek olduğu vurgulanırken, vatandaşlar ve esnaflar, su temini için gerekli olan kartları Keşan Belediyesi Çözüm Masası'ndan kolaylıkla temin edebileceği duyuruldu.

Sanayi Sitesi yönetimi, bu güzel hizmeti kazandıran hayırsever üye Arif Sönmez'e teşekkürlerini ileterek, çeşmenin tüm site esnafına ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.