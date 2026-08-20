Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanması, sporla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla gerçekleşen Yaz Okulları'nın kapanış programı yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te yaz dönemi boyunca 85 tesiste 187 kurstan 93 bin öğrenci yararlandı. Öğrenciler yaz döneminde spor, bilim, sanat, kültür, teknoloji, mesleki eğitimler, değerler eğitimi, doğa kamplarında çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirdi.

Kapanış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet koreografisi yapıldı. Programında devamında Erbane Grubu eserler icra ederken Ezgi Sanatçısı Celal Karatüre sevilen ilahilerini genç ve çocuklarla birlikte söyledi. Tüm salonun eşlik ettiği ilahilerle yaz okulu öğrencileri, unutulmaz bir kapanış programı yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada çocuklara okumanın önemine vurgulayarak Aziz Sancar'ı, Ali Kuşçu'yu ve Uluğ Bey'i örnek göstererek tarihteki önemli kişilerden örnekler verdi. Konuşmasında Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek verdiği destekleri ve 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefi için yapılan yatırımlardan bahsederek şunları söyledi:

'Hiç kimse kitap bulamadığı için az okumasın diyerek çocuk kütüphanelerini, bebek kütüphanelerini açtık. Okullarımızda Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı anısına yüz kütüphane yaptık. Okumayı çok güzel şekilde yapmamız, anlamamız, uygulamamız ve dünyayı cennete dönüştürmemiz lazım. Bu topraklarda yetişen ilim adamlarını okuyacağız. Cumhurbaşkanımız 'Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir' diyor. Özgüvenle ay yıldızlı bayrağımızı bütün dünyada dalgalandıracağız. Bunu birlikte başaracağız. Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanatla dünyaya tanıtacağız. Gaziantep Modeli'ni, dünya modeli haline getirmeyi siz başaracaksınız.'

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise konuşmasında yaz okullarında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Gençlerimizin gözlerinde inancı, aşkı, sevdayı, tarihi, medeniyeti, tüm değerlerimizi görmenin mutluluğu yaşıyoruz. Vatanı, milleti, bayrağı, ay yıldızı, hilali görmenin mutluluğu yaşıyoruz. Gençler bizlerin geleceği yarının büyükleri. O yüzden okullarınızı almış olduğunuz eğitimin yanında yaz boyunca çok güzel etkinliklere imza attınız' ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök de yaptığı konuşmada Yeniden Buhara Gaziantep'i gençler ve çocukların inşa edeceğini aktararak, 'Gaziantep'imiz yavrularımızla bir ilim, bir medeniyet şehridir. Gelecekten ümitliyiz. İnsan sadece fiziksel varlığıyla değil ruhuyla da insandır. Çocuklarımız yaz okullarımızda çok kıymetli aktiviteler gerçekleştirdiniz' dedi.