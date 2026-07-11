Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçelerde bulunan mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha güvenli, temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mahalle mezarlıklarında ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına planlı şekilde sürdürülüyor.

TEL ÇİT, PARKE TAŞI VE SUNDURMA ÇALIŞMASI

Kemer genelindeki mezarlıklarda sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuzdere Sümbüllü ve Ovacık Söğütcük Mezarlıklarında tel çit çalışmaları tamamlandı. Göynük Yörük Osman Çavuş Mezarlığı'nda parke taşı düzenlemesi gerçekleştirilirken, Kemer Ketenbeleni Mezarlığı'nda sundurma çalışması yapıldı. Kemer Merkez Mezarlığı'nda ise parke taşı düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi.

İBRADI VE KUMLUCA'DA MEZARLIKLARA BAKIM

İbradı Hizmet Birimi de ilçede bulunan mahalle mezarlıklarında, bir yandan budama işlemi yaparken, diğer yandan yabani ot ve bitkilerin kesimini yaptı. Kumluca'da da mezarlıklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı, Beykonak Mahallesi Kızıldere Mezarlığı ve Güzören Mahallesi Maden Mezarlığı'nda tel çit kapatma ve giriş kapılarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

Ayrıca Karşıyaka Şehir Mezarlığı, Beykonak Kızıldere Mezarlığı ve Ortaköy Merkez Mezarlığı'nda yürüyüş yollarında parke çalışmaları gerçekleştirilerek ziyaret alanları daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.