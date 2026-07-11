Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te Kent Lokantası ve Emekliler Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde halkın ihtiyaçlarına uygun yatırımlarla vatandaşların yaşamına dokunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te Kent Lokantası ve Emekliler Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde Kent Lokantası ve Emekliler Evi sayısını her geçen gün artırdığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Biz Balıkesir'imizin yalnızca bugününü değil, yarınını da düşünüyoruz. 20 ilçemizin tümünde, merkezden en uzak mahallemize kadar ulaşarak hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz.' dedi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış programına Başkan Akın'ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

Balıkesir'in emekli şehri olduğunu belirten Akın, '400 binin üzerinde emeklimiz var. Ama bir gerçek var ki emeklilerimizin durumları ortada. Biz de burada elimizi taşın altına koyuyoruz. Yakın Kart uygulamasını başlattık. Binlerce emeklimize buradan destek veriyoruz. Emeklilerimizin ihtiyaçlarını belirleyip, sağ elin verdiğini sol el görmeden her türlü desteği veriyoruz. Biz her bir vatandaşımıza yetişmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız köy köy dolaşıyorlar. Yakın Çözüm ekibimiz şu ana kadar 1133 mahallemizin tamamını gezdi' dedi.