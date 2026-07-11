Balıkesir Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkezi Proje Yarışması Ödül Töreni ve Kolokyum Töreni'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in kalbi Cumhuriyet Meydanı'nın altı bin araçlık otopark olan, yaya öncelikli ve kalıcı bir kamusal merkeze dönüştürüleceğini belirtirken, 'Balıkesir'imizi değiştiriyor, dönüştürüyor ve güzelleştiriyoruz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkezi Proje Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Arbil Akın'ın yanı sıra; Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Yusuf Yıldız, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Osman Zeki Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, basın mensupları ve davetliler katıldı.

'MEYDANLAR, ŞEHRİN RUHU VE HAFIZASIDIR'

Modern belediyecilik vizyonuyla şehir merkezindeki Toplu Taşıma Merkezi alanını yayaya öncelik veren, nitelikli ve kalıcı bir kamusal alana dönüştüreceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Meydanlar bir şehrin yalnızca coğrafi merkezi değil; o şehrin ruhudur, hafızasıdır, kültürüdür. İşte bu yüzden Balıkesir'imizin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkez Mimari Proje Yarışmamızı başlattık. Şehrimizin çehresini değiştirecek bir proje yarışması. Ve meydanın altında bin araç kapasiteli bir otoparkımız olacak. Hep birlikte çok büyük bir yatırımı hayata geçireceğiz. Amacımız, Balıkesir'e geçici çözümler değil; uzun vadede kente değer katacak, nitelikli ve kalıcı bir kamusal merkez kazandırmak. Balıkesir'imizi değiştiriyor, dönüştürüyor ve güzelleştiriyoruz.' diye konuştu.

'BALIKESİR'İN GELECEĞİNE MİRAS'

Balıkesir'in geleceğine miras bırakmak amacıyla düzenlenen şeffaf ve katılımcı yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel projeler katıldığını belirten Akın, '81 proje tesliminin yapıldığı yarışmada jüri üyelerimizin titizlikle değerlendirmeleri sonucu dereceye giren projeler belirlendi. Bu değerlendirmeler sonucunda; 1'inci Proje: 1 Milyon 500 Bin TL, 2'nci Proje: 1 Milyon 250 Bin TL, 3'üncü Proje: 1 Milyon TL ve üç ayrı mansiyonun her biri ise 500 Bin TL ödüle layık görüldü. Her bir proje çok kıymetli ve değerli. Balıkesir'imizin dokusuna uygun, çağdaş bir kent meydanı oluşturmak için yoğun mesai harcayan kıymetli jüri üyelerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül alsın ya da almasın, gecesini gündüzüne katarak Balıkesir için hayallerini tasarlayan tüm mimar ve tasarımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri canıgönülden tebrik ederim. Yeni meydanımızın en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum.' diye konuştu.