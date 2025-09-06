Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmet zincirine yeni bir halka daha ekledi. Alaşehir’de yapılan tören ile Kent Lokantası ve Halk Mandıra hizmete başladı.MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ile birlikte Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı Alaşehirli vatandaşların hizmetine sundu. Düzenlenen tören ile birlikte Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Et, Alaşehir ilçesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Açılış törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile Alaşehirliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Salihli ve Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarken, Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliği ile açılışı yapılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

“Örnek projelerin açılışlarını yapıyoruz”

Yapılan açılışların 5 Eylül Alaşehir’in kurtuluş gününe denk gelmesinin ayrı bir gurur tablosu olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bugün, örnek projelerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Alaşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle hayata geçen kreşimizi hizmete sunduk. 2019’dan bu yana Türkiye'de belediyecilik anlayışında bir değişim yaşandıysa, bunun en önemli sembollerinden biri kreşler, diğeri ise kent lokantalarıdır. Manisa’da ilk kent lokantasının açılmasını sağlayan ve Akhisar’daki lokantamızın hizmete girmesinde emeği geçen, ilk yemeği birlikte yediğimiz Ferdi Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, ruhunun şad olmasını diliyorum. Kent lokantalarına yürekten inanıyoruz. Vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumun ve yaşadığı sosyal sorunların farkındayız. İstanbul’da ve Manisa’da ilk kent lokantaları açıldığında, bazı siyasetçiler bu hizmetle alay etmişti. Ancak bu ülkede insanlar et yiyemiyorsa, ailesiyle birlikte lokantada yemek yiyemiyorsa, üzülerek belirtmek isterim ki işte bu proje, işte bu hizmettir. Burada vatandaşlarımız, çok uygun fiyatlarla karınlarını doyurma imkanı bulacaklar. Amacımız kimseye rakip olmak veya esnafın işini bozmak değildir” dedi.

“Gıdaları Biz Göndereceğiz, Alaşehir Belediyesi Yemekleri Yapacak”

Kent Lokantasının binasını Alaşehir Belediyesi’nin yaptığını, içini ise Büyükşehir Belediyesi’nin döşediğini söyleyen Başkan Dutlulu, “Gıdaları biz göndereceğiz, Alaşehir Belediyesi yemekleri yapacak. İki belediye el ele çalışacak. Alaşehir Belediye Başkanımız ile yeni arkadaş değiliz. 2019 yılından beri iş birliği içinde çalışıyoruz. Birbirimizin ihtiyaçlarına destek oluyor, talepleri hızla yerine getiriyoruz. Bu iş birliği sayesinde, A planımız ve B planımız olmadan, tek amacımız olan tüm Manisa’ya hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Alaşehir’e Kent Lokantası’nın hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında önemli adımlar atıyoruz. Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’in başlattığı güzel hizmetleri daha da ileriye taşıyor, projelerini büyütüp güzelleştiriyoruz. Manisa’ya sosyal belediyeciliği getiren ve halkla buluşturan merhum başkanımız Ferdi Zeyrek’i saygı ve sevgiyle anıyorum. Bugün itibarıyla kreşimizi, Kent Lokantamızı, Halk Ekmek, Halk Mandıra ve Halk Et hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle Halk Et projemizle tarıma, kooperatiflere, üreticiye ve tüketiciye destek olmayı hedefliyoruz. Bu projelerimiz, kimseyi zenginleştirmek için değil, halka hizmet götürmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Halk Ekmek, Halk Mandıra, Kent Lokantası ve Halk Et hizmetlerinin Alaşehir'e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kurtuluş Günümüzü Açılışlarla Taçlandırıyoruz”

Alaşehir’in kurtuluş günü olan 5 Eylül’ü açılışlarla taçlandırmak istediklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, merhum başkan Ferdi Zeyrek’in isminin verildiği kreş ve çeşmenin açılışının yapıldığını, vatandaşların 50 TL’ye yemek yiyebilecekleri Kent Lokantası ve Halk Mandıra açılışının yapılacağını söyledi. Başkan Öküzcüoğlu, “Kent Lokantası ve Halk Mandıra ile birlikte 5 Halk Ekmek büfesinin de açılışını gerçekleştireceğiz. Amacımız esnafımıza zarar vermek değil, birlikte yürümek. Daha önce de birçok kesime destekte bulunduk. Burada açılan Halk Mandıra ile de kooperatiflere destek veriyoruz. Amacımız kişileri zengin etmek değil, kalkınma modeli olarak gördüğümüz kooperatifçiliği ayağa kaldırmak. Bu konuda bu hizmeti bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Açılışı yapılan Kent Lokantası’nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ilk yemekleri vatandaşlara kendileri ikram etti. Daha sonra vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Başkan Dutlulu ve Öküzcüoğlu, daha sonra Halk Mandıra’nın açılışını gerçekleştirdi. Halk Mandıra’da ilk satışı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaparken, ilk satın alım CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın tarafından yapıldı.