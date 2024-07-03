Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. 

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: igf