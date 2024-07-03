Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceği kaydedildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/hOynwGdoIv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024