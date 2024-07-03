Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, sokak düğünlerinde ses kirliliğini önlemek için müzisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıda düğünlerde ses düzeyinin makul seviyede tutulması, saat 23:00'dan sonra ses seviyesinin düşürülmesi ve saat 24:00'te müzik faaliyetinin sonlandırılması konularında müzisyenler bilgilendirildi.

Toplantıda; Yeni Mescit Mahallesi'nde sokak düğünlerinde müzisyenlik yapanlarla bir araya gelindi.

Düğünlerde ses düzeyinin makul seviyede tutulması gerektiği vurgulandı.

Saat 23:00'den sonra ses seviyesinin düşürülmesi ve saat 24:00'te müzik faaliyetinin sonlandırılması istendi.

Orkestraların yolu kapatacak şekilde kurulmaması konusunda da müzisyenlere uyarıda bulunuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu toplantının ardından sokak düğünlerinde ses kirliliğinin azalacağını umuyor. Yetkililer, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını ve ses kirliliğine yol açacak davranışlardan kaçınmalarını rica ediyor.