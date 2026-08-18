İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, 'Kim devletle boy ölçüşebilir ki' mesajı verdi. Çiftçi, ülkenin dört bir yanında operasyonların sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milletin can ve mal güvenliğini tehdit eden organize suç çetelerine karşı mücadelenin süreceğini belirten Çiftçi, 'Kim devletle boy ölçüşebilir ki!' ifadelerini kullandı.

'DURMAK, DİNLENMEK YOK'

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına dikkat çeken Çiftçi, sokakların uyuşturucu tacirleri ve organize suç şebekelerinden temizlenmesi için operasyonların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, 'Sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok' dedi. Operasyonların hukukun üstünlüğünden alınan güçle ülke genelinde gece gündüz devam ettiğini belirten Bakan Çiftçi, sıfır tolerans prensibiyle hareket edildiğini kaydetti.

'SUÇLULARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Ülkenin her köşesinde güven ortamının tesis edilmesi için mücadelenin devam edeceğini ifade eden Çiftçi, suçlulara geçit vermeyeceklerini vurguladı. Çiftçi ayrıca, yasa dışı yapılanmaların yurt dışına kaçmaları halinde dahi adaletten kurtulamayacağını belirterek, 'Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiçbir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz' mesajını vurguladı.

KİM DEVLETLE BOY ÖLÇÜŞEBİLİR Kİ!



Milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız! ????????



Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir.



Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz: pic.twitter.com/C6t2vg3PEH — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 18, 2026