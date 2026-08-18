Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırının, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı ve Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Meriç hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meriç, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Saldırının, Özgür Özel ile birlikte CHP'den Yeni Parti'ye geçen Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ

Saldırının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletvekili Meriç'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, şiddetin hiçbir gerekçesinin, mazeretinin veya meşruiyetinin olamayacağını belirterek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



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