Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden 8 emniyet müdürünün yeni rütbeleri, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici'nin katıldığı törenle takdim edildi.

ISPARTA (İGFA) - Emniyet teşkilatında rütbe terfileri kapsamında Isparta'da 8 emniyet müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen terfilerin ardından Yakup Akı, Volkan Güneş, Doğan Peköz, Özcan Alıcı, Yasin Orakoğlu, Durmuşali Özkan, Emrah Kurt ve Pınar Karadal'ın yeni rütbeleri düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.

Törende yeni rütbeleri Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici tarafından takılan emniyet müdürleri, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesiyle görevlerine devam edecek.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, terfi eden müdürleri tebrik ederek yeni rütbelerinin kendileri ve teşkilat için hayırlı olmasını diledi ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 18.08.2026 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirilen;



????‍♂️ Yakup AKI

????‍♂️ Volkan GÜNEŞ

????‍♂️ Doğan PEKÖZ

????‍♂️ Özcan ALICI

????‍♂️ Yasin ORAKOĞLU

????‍♂️ Durmuşali ÖZKAN

????‍♂️ Emrah KURT

????‍♂️ Pınar KARADAL'ın



yeni rütbeleri, İl Emniyet Müdürümüz Sayın: pic.twitter.com/ez9ruoY6CC — Isparta Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetIsparta) August 18, 2026