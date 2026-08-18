Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü ve otopsi işlemlerine ilişkin yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Ölüm nedeninin yeniden incelenebilmesi amacıyla Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 6 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un ölümünün ve ölümünün ardından gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna yönelik iddia ve şikâyetler üzerine fethi kabir kararı aldı.

Başsavcılığın açıklamasında, 2026/8086 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, maktulün gerçek ölüm sebebinin tespit edilebilmesi ve yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, işlemin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÖLÜM VE OTOPSİ YENİDEN İNCELENECEK

Fethi kabir işlemiyle birlikte Denizolgun'un ölümüne ilişkin mevcut bulguların yeniden değerlendirilmesi ve gerçek ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli inceleme yapılması hedefleniyor. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamı veya iddiaların doğruluğu konusunda herhangi bir kesin hüküm paylaşmazken, kamuoyuna yalnızca fethi kabir kararının alındığını duyurdu.